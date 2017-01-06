Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Американские хоккеисты победили в финале по буллитам Канаду

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США завоевали "золото" чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале соревнования, прошедшего в Монреале, американские хоккеисты одержали победу над сверстниками из сборной Канады. Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались игроки сборной США. Результат матча - 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу американцев.

Таким образом, команда США стала чемпионом турнира, Канада - серебряным призером, а Россия, выигравшая ранее матч за третье место у Швеции (2:1, вырвав победу в овертайме), - бронзовым.