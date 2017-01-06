ФК "Спартак" проведет четыре товарищеских матча в ходе зимних тренировочных сборов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" проведет товарищеский матч с "Копенгагеном" в рамках первого зимнего тренировочного сбора в Абу-Даби, сообщает пресс-служба "красно-белых" в пятницу. Сбор пройдет с 18 января по 1 февраля.

На втором сборе в Эстепоне (Испания) (4-17 февраля) "красно-белые" проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля.

На заключительном этапе подготовки в Марбелье (Испания) (20 февраля - 2 марта) российская команда проведет товарищескую встречу 26 февраля.

Соперники "Спартака" в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.