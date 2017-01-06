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Спорт

Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"

Ранее он стал первым в гонке преследования на 15 км классическим стилем

Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Сергей Устюгов в Италии
Фото: Zuma\TASS

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем в рамках "Тур де Ски" (Tour de Ski). Его результат - 21 минута 47,9 секунд.

Вторым стал француз Морис Манифики, который отстал от победителя на 0,4 секунды.

Победа, одержанная в пятницу в итальянском Тоблахе, стала пятой подряд для россиянина на "Тур де Ски". Ранее он выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем, спринт, гонку на 10 км классическим стилем с общего старта, а также скиатлон.

Многодневная лыжная гонка "Тур де Ски" проходит с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Швейцарии, Германии и Италии. Она проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Эти состязания включают масс-старты, гонки преследования и индивидуальные гонки. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

В "Тур де Ски" участвуют 14 россиян - семь лыжников и семь лыжниц, в числе которых, как раз, бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер "Тур де Ски" Сергей Устюгов, а также двукратный бронзовый призер чемпионата мира Юлия Чекалёва и бронзовый призер ЧМ Мария Гущина.

Теги: Сергей Устюгов, Тур де Ски
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