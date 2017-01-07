Цветков опустился на шестое место в общем зачете КМ по биатлону

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Максим Цветков ухудшил свои позиции в общем зачете Кубка мира, обновленная версия которого опубликована в субботу.

7 января Цветков финишировал 10-м в гонке преследования на этапе Кубка в Оберхофе (Германия), после чего в общем зачете опустился с пятого места на шестое. В активе россиянина теперь 299 баллов, что на четыре меньше чем у обошедшего его немца Арнда Пайффера. Тот в гонке преследования финишировал вторым.

Возглавляет зачет по-прежнему Мартен Фуркад (Франция), на счету которого 562 очка. В субботу он одержал очередную победу, выиграв гонку преследования со значительным отрывом от Пайффера.

Второе место в общем зачете занимает россиянин Антон Шипулин (352 балла). В гонке преследования он стал 12-м. Остальные представители российского биатлона располагаются в следующем порядке: 11.Антон Бабиков (239), 20.Матвей Елисеев (163), 38.Евгений Гараничев (80), 39.Дмитрий Малышко (78), 60.Юрий Шопин (18).

Зачет гонки преследования возглавляет также Фуркад (228), в тройку лучших входят два россиянина - Шипулин (161) и Цветков (146). Бабиков, финишировавший в субботней гонке преследования шестым, поднялся с 13-го на девятое место (112).