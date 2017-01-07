Чешская биатлониста Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Чешка Габриэла Коукалова вышла на первое место в общем зачете Кубка мира по биатлону-2016/17, обновленная версия которого опубликована в субботу.

Теперь в активе чешской спортсменки 419 очков.

Второе место по-прежнему занимает финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (414), на третье место с первого опустилась немка Лаура Дальмайер (410).

Рокировка в лидирующей группе общего зачета произошла после прошедшей в субботу гонки преследования, победу в которой одержала француженка Мари Дорен-Абер. Второе место заняла Коукалова, третье - Мякяряйнен. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 27-й.

В первой десятке общего зачета присутствует одна россиянка - Татьяна Акимова. Заняв в гонке преследования 32-е место, она опустилась в общем зачете с седьмую на восьмую строчку (257 очков).

Остальные представительницы России располагаются в общем зачете в следующем порядке: 32.Екатерина Глазырина (112), 33.Ольга Подчуфарова (101), 60.Ульяна Кайшева (28), 62.Екатерина Шумилова (23), 64.Анастасия Загоруйко (21), 67.Светлана Слепцова (17), 75.Ирина Услугина (8).

В зачете гонки преследования теперь лидирует М.Дорен-Абер (179). Предыдущий лидер Дальмайер опустилась на четвертую строчку (150). Лучшая из россиянок, Акимова, опустилась с 12-го на 16-е место (87).