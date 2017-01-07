Главные новости
В РоссииГлавком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 годВ миреWikiLeaks не увидела доказательств США о связи своих информаторов с какой-либо странойВ миреВ Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии
Спорт

Чешская биатлониста Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Чешка Габриэла Коукалова вышла на первое место в общем зачете Кубка мира по биатлону-2016/17, обновленная версия которого опубликована в субботу.

Теперь в активе чешской спортсменки 419 очков.

Второе место по-прежнему занимает финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (414), на третье место с первого опустилась немка Лаура Дальмайер (410).

Рокировка в лидирующей группе общего зачета произошла после прошедшей в субботу гонки преследования, победу в которой одержала француженка Мари Дорен-Абер. Второе место заняла Коукалова, третье - Мякяряйнен. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 27-й.

В первой десятке общего зачета присутствует одна россиянка - Татьяна Акимова. Заняв в гонке преследования 32-е место, она опустилась в общем зачете с седьмую на восьмую строчку (257 очков).

Остальные представительницы России располагаются в общем зачете в следующем порядке: 32.Екатерина Глазырина (112), 33.Ольга Подчуфарова (101), 60.Ульяна Кайшева (28), 62.Екатерина Шумилова (23), 64.Анастасия Загоруйко (21), 67.Светлана Слепцова (17), 75.Ирина Услугина (8).

В зачете гонки преследования теперь лидирует М.Дорен-Абер (179). Предыдущий лидер Дальмайер опустилась на четвертую строчку (150). Лучшая из россиянок, Акимова, опустилась с 12-го на 16-е место (87).

Теги: биатлон, Габриэла Коукалова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Ранее он стал первым в гонке преследования на 15 км классическим стилемПодробнее
Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккеюСборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты молодежной команды обыграли сборную ШвецииПодробнее
Россия - Швеция. ОнлайнРоссия - Швеция. Онлайн
Хоккеисты сборных России и Швеции ведут борьбу за бронзу молодежного чемпионата мираПодробнее
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"
Вторым стал чех Мартин Коломи, третьим - голландец Тон ван ГенугтенПодробнее
Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюРоссия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Победитель определился в серии буллитовПодробнее
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сверстников из команды СШАПодробнее
Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"
Россиянин стал первым в Германии в гонке преследования на 15 км классическим стилемПодробнее
Молодежная сборная России по хоккею победила ДаниюМолодежная сборная России по хоккею победила Данию
Россияне вышли в полуфинал чемпионата мираПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлавком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 годВ миреWikiLeaks не увидела доказательств США о связи своих информаторов с какой-либо странойВ миреВ Германию прибыли американские танки для Польши и стран БалтииМоскваРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла России
В Сирии за сутки зафиксировали 24 нарушения режима тишины
В СФ заявили о возможном ответе России на военную технику США в Европе
Трамп отметил отсутствие у спецслужб США доказательств влияния кибератак на итоги выборов
СМИ узнали о договоре Багдада и Анкары о выводе турецких военных из Ирака
В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Евросоюз
Россияне не пострадали во время наводнения на острове Самуи в Таиланде
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи