Магнитогорский "Металлург" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" на домашнем льду уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча закончилась со счетом 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Шайбы забросили Сергей Мозякин и Ян Коварж.
"Металлург" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, а "Ак Барс" располагается в этой же конференции на третьей строчке.
Нижнекамский "Нефтехимик" дома с минимальным счетом переиграл челябинский "Трактор" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забросил Рикард Йюнге.
"Нефтехимик" занимает девятую строчку в Восточной конференции, а "Трактор" - четвертую.