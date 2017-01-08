Российские биатлонистки заняли первые четыре места на этапе Кубка IBU в Италии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Дарья Виролайнен в воскресенье показала лучший результат в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - 33 минуты 07,8 секунд (три штрафных круга).

Второе место заняла еще одна российская спортсменка Ирина Старых (отставание 13,6 секунд, один штрафной круг).

Третье место также заняла представительница России Виктория Сливко (отставание 27,8 секунд, два штрафных круга).

Четвертое место досталось еще одной россиянке Светлане Мироновой. Ее отставание от победительницы составило 47.9 секунд (четыре штрафных круга).