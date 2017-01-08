Немецкий биатлонист Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Германии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Немец Симон Шемпп в воскресенье показал лучший результат в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Его результат - 38 минут 30,9 секунд (один штрафной круг)
Вторым стал еще один представитель Германии Эрик Лессер (+0.4 секунды, один штрафной круг), третьим - француз Мартен Фуркад (+0,4 секунды, два штрафных круга).
Лучший из россиян Антон Бабиков показал восьмой результат (+53,1 секунды, два штрафных круга).
Максим Цветков стал 11-м и поднялся на пятое место в общем зачете.
Возглавляет общий зачет по-прежнему Мартен Фуркад (Франция), на втором месте - еще один россиянин, Антон Шипулин.