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Российский лыжник Устюгов выиграл многодневную гонку "Тур де Ски"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Сергей Устюгов в воскресенье стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски" в итальянском местечке Валь-ди-Фьемме.

Россиянин одержал победу в гонке на 9 км свободным стилем, большая часть которой прошла в гору. Вторым стал норвежец Мартин Сундбю, третьим - швейцарец Дарио Колонья.

Ранее С.Устюгов установил рекорд, выиграв шесть гонок из семи: в Швейцарии (Валь Мюстаире) он победил в спринте свободным стилем и масс-старте, в Германии (Оберстдорф) он был лучшим в скиатлоне и в гонке преследования свободным стилем, а в Италии (Тоблах) выиграл в индивидуальной гонке свободным стилем и стал вторым в масс-старте. В воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме он стал триумфатором в гонке свободным стилем.

Теги: лыжи, лыжный спорт, Сергей Устюгов
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