Букмекеры не увидели фаворита в матче чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и петербургским СКА фаворита нет, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу каждой из команд в основное время равный – 2,50 (на ничью – 4,00).

Матч пройдет в понедельник в Москве и стартует в 19:30 мск.

Команды являются лидерами как единой таблицы, так и Западной конференции в частности. В активе каждой из них по 107 очков, но ЦСКА опережает хоккеистов СКА по дополнительным показателям. При этом петербургский клуб провел на игру меньше.

В нынешнем сезоне команды сыграли друг с другом три раза. 9 сентября в Москве победил ЦСКА (2:1), 6 октября в Петербурге выиграл СКА (2:0), 21 ноября в Петербурге вновь сильнее оказался СКА (6:3).