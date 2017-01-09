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Спорт

Хоккеисты "Кузнецких Медведей" отравились в Тюмени

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тренировка команды "Кузнецкие медведи", которая должна была состояться в понедельник в Тюмени, отменена из-за массового отравления хоккеистов, сообщает пресс-служба новокузнецкого "Металлурга", молодежной командой которого являются "Медведи".

"Кузнецкие Медведи" после гостевых матчей регулярного чемпионата против "Тюменского Легиона", сегодня в 09:00 по местному времени должны были провести тренировку в Тюмени, а затем отправиться в Ханты-Мансийск, где 10-11 января нашей команде предстояло встретиться с местными "Мамонтами Югры". Однако запланированная тренировка в итоге была отменена исходя из состояния здоровья большей части хоккеистов "Кузнецких Медведей". Сейчас в местной больнице с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор и массажист команды", - говорится в сообщении.

"Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать "скорую помощь". По состоянию на 17:00 по новокузнецкому времени госпитализировано 12 хоккеистов, администратор и массажист команды", - заявил главный тренер "Кузнецких Медведей" Александр Китов.

"Не исключено, что 4-5 дней ребята будут находиться в стационаре - так говорят врачи. В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты", - добавил он.

Тренер сообщил, что "после того, как состояние здоровья хоккеистов и персонала "Кузнецких Медведей" стабилизируется, они вернутся в Новокузнецк".

В ноябре-декабре 2014 года в Ханты-Мансийске были зафиксированы массовые случаи отравления членов хоккейных клубов, приехавших на гостевую игру регулярного чемпионата Молодежной и Континентальной хоккейных лиг.

Так, 29 ноября после встречи чемпионата КХЛ с "Югрой" у семи хоккеистов клуба "Автомобилист" было выявлено инфекционное заболевание. 2 декабря диагноз "норовирус" был поставлен 24 игрокам "Кузнецких медведей" (Новокузнецк), приехавших на игру первенства МХЛ с "Мамонтами Югры".

10 декабря того же года сообщалось, что в Салехарде 14 детей, которые должны были участвовать в турнире детских команд по хоккею "Надежды Ямала", доставлены в больницу с симптомами, похожими на отравление.

Теги: хоккей
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