Петербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Комитет по строительству Петербурга заключил еще один контракт с ОАО "Метрострой" на выполнение дополнительных работ, в том числе связанных с выполнением требований силовых структур, на стадионе на Крестовском острове, сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость контракта 2,078 млрд рублей. Работы по обустройству входной группы и приспособлению объекта к требованиям ФИФА должны быть выполнены не позднее 31 марта 2017 года.

По данным материалов закупки, 1,34 млрд рублей будут направлены на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей - на закупку оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн рублей заложены на прочие расходы.

В тексте контракта сказано, что допускается изменение его цены пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на 10%. Работы должны быть исполнены до конца марта этого года. Авансовый платеж в размере 100% стоимости контракта был выдан в IV квартале 2016 года, погашение аванса должно состояться в I квартале 2017 года.

Как сообщалось, 30 декабря 2016 года власти Петербурга зарегистрировали право собственности на построенный стадион на Крестовском острове. 29 декабря было выдано разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию стадиона. Позднее стадион будет передан в управление ФК "Зенит".

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей).

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.