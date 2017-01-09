"Куньлунь" уступил московскому "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дебютант турнира "Куньлунь Ред Стар" на своем льду в Пекине проиграл соперникам из московского "Динамо".

В итоговом протоколе зафиксировано поражение китайского клуба со счетом 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).

Московское "Динамо" представляет Западную конференцию КХЛ, где занимает четвертое место (83 очка). "Куньлунь" является представителем Восточной конференции, где располагается на восьмой строчке (66).