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Спорт Допинг в российском спорте

Российский спринтер Дылдин дисквалифицирован за отказ сдать допинг-пробу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Чемпион Европы в эстафете Максим Дылдин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS)на четыре года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации спринтера Максима Дылдина. Он признан виновным в нарушении статьи 32.2(с) правил соревнований IAAF "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб" и дисквалифицирован на 4 года", - говорится в сообщении.

Дисквалификация вступает в силу с даты решения CAS (6 января 2017 года), говорится в документе.

Теги: легкая атлетика, CAS
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