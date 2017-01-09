Главные новости
В РоссииМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиЭкономикаМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяСпортКриштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
Спорт

СКА победил ЦСКА в КХЛ и вернул лидерство в чемпионате

В нынешнем сезоне петербургские армейцы выиграли у московских три матча из четырех

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в Москве одолел соперников из московского ЦСКА.

Основное время встречи завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в итоговом протоколе зафиксировано поражение ЦСКА со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Таким образом, СКА, набрав 109 очков, вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата в целом (и Западной конференции в частности). В активе ЦСКА – он на втором месте – на один балл меньше.

В нынешнем сезоне команды до отчетного матча сыграли друг с другом три раза. 9 сентября в Москве победил ЦСКА (2:1), 6 октября в Петербурге выиграл СКА (2:0), 21 ноября в Петербурге вновь сильнее оказался СКА (6:3).

Теги: хоккей, КХЛ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФАКриштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
В декабре португалец получил "Золотой мяч"Подробнее
Петербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"Петербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"
Городской комитет по строительству подписал новое соглашение с ОАО "Метрострой"Подробнее
Лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку "Тур де Ски"Лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку "Тур де Ски"
Российский спортсмен опередил норвежца Сундбю и швейцарца КолоньяПодробнее
IBSF снимет временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистовIBSF снимет временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов
Международные спортивные чиновники не нашли доказательств в отношении Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии ОрловойПодробнее
Немецкий биатлонист Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в ГерманииНемецкий биатлонист Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Германии
Лучшим из россиян оказался Антон Бабиков, который финишировал восьмымПодробнее
Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Ранее он стал первым в гонке преследования на 15 км классическим стилемПодробнее
Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккеюСборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты молодежной команды обыграли сборную ШвецииПодробнее
Россия - Швеция. ОнлайнРоссия - Швеция. Онлайн
Хоккеисты сборных России и Швеции ведут борьбу за бронзу молодежного чемпионата мираПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиЭкономикаМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяСпортКриштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФАСпортПетербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"
Сербских дипломатов предупредили о возможности захвата в США и странах ЕС
СКА победил ЦСКА в КХЛ и вернул лидерство в чемпионате
Умер заведующий консульским отделом посольства России в Афинах
Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
ФИФА признала наставника "Лестера" Раньери лучшим тренером 2016 года
Улицу у здания посольства РФ в Анкаре переименовали в честь посла Карлова
СМИ сообщили о назначении зятя Трампа его старшим советником
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи