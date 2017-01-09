СКА победил ЦСКА в КХЛ и вернул лидерство в чемпионате

В нынешнем сезоне петербургские армейцы выиграли у московских три матча из четырех

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в Москве одолел соперников из московского ЦСКА.

Основное время встречи завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в итоговом протоколе зафиксировано поражение ЦСКА со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Таким образом, СКА, набрав 109 очков, вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата в целом (и Западной конференции в частности). В активе ЦСКА – он на втором месте – на один балл меньше.

В нынешнем сезоне команды до отчетного матча сыграли друг с другом три раза. 9 сентября в Москве победил ЦСКА (2:1), 6 октября в Петербурге выиграл СКА (2:0), 21 ноября в Петербурге вновь сильнее оказался СКА (6:3).