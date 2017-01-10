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Спорт

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл седьмой этап "Дакара"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-Мастер" занял первое место на седьмом этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Вторым стал голландец Тон ван Генугтен (Iveco), третьим - аргентинец Федерико Вильягра (Iveco).

Остальные представители "КАМАЗ-Мастер" на этапе разместились в следующих позициях: 7. Эдуард Николаев, 8. Айрат Мардеев, 9. Антон Шибалов.

В генеральной классификации лидирует голландец Жерар Де Рой, далее поочередно идут Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев. Антон Шибалов - на восьмом месте.

Кроме того, в зачете квадроциклов на первом месте располагается россиянин Сергей Карякин, выигравший седьмой этап.

Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые в истории.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.

Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер
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