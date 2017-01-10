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Гимнастка Яна Кудрявцева завершила спортивную карьеру

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российская гимнастка Яна Кудрявцева приняла решение о завершении спортивной карьеры, сообщила во вторник пресс-служба Международной федерации художественной гимнастики (IFG).

"Яна Кудрявцева, которая царствовала в художественной гимнастике в течение последних лет, приняла окончательное решение о завершении карьеры, одной из самых блестящих в истории мировой гимнастики. 19-летняя москвичка официально подтвердила свой выход на пенсию", - говорится в сообщении.

Кудрявцева - обладательница серебряной медали Олимпиады 2016 года. Чемпионкой Игр тогда стала еще одна россиянка Маргарита Мамун.

Она 13 раз становилась чемпионкой мира и 11 раз чемпионкой Европы (два раза в качестве юниора), на Европейских играх 2015 года в Баку четыре раза завоевывала "золото".

Теги: художественная гимнастика
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