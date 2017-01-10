Овечкин признан второй звездой дня НХЛ

Он набрал 999 очков в своей карьере в НХЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков прошедшего игрового дня, первой звездой назван вратарь "Флориды" Роберто Луонго. В матче с "Нью-Джерси" (3:0) канадец отразил 28 бросков.

Второй звездой сал лидер "Вашингтона" Александр Овечкин. В игре с "Монреалем" (4:1) россиянин набрал три очка по системе "гол+пас" (2+1). А.Овечкин набрал 999-е очко в карьере и по числу голов (544) сравнявшись на 29-м месте в истории лиги с канадским нападающим "Монреаля" 40-50-х годов Морисом Ришаром. Россиянин шесть раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер сезона.

Третьей звездой дня стал страж ворот "Виннипега" Коннор Хеллебайк, который в матче с "Калгари" (2:0) отразил 28 бросков.