ФИФА решила расширить число участников ЧМ до 48 сборных с 2026 года

В финальной стадии чемпионатов мира команды будут разбиты на 16 групп по три сборной в каждой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял единогласное решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионатов мира до 48 команд с 2026 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

Решение было принято на заседании в Цюрихе во вторник.

"Совет ФИФА единогласно принял введение с 2026 года формата проведения чемпионатов мира с участием 48 команд, которые будут разбиты на 16 групп по три команды", - говорится в сообщении ФИФА.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) January 10, 2017

С идеей об увеличении числа команд финальной части ЧМ в свое время выступал экс-футболист сборной Португалии, а также испанских "Барселоны", "Реала", итальянского "Интера" Луиш Фигу. Будучи кандидатом в президенты ФИФА (позже он снял свою кандидатуру, а выборы выиграл генсек УЕФА Джанни Инфантино), он высказывался за то, чтобы количество сборных увеличилось с 32 до 40 или 48.

Между тем, бывший глава РФС, а ныне - почетный президент этой организации Вячеслав Колосков раскритиковал эту идею.

"32 команды – это предел. Это целый месяц соревнований, а до них – еще две недели на подготовку сборных. На двухмесячную паузу ни один здравомыслящий человек, а тем более профессиональный футболист, коим был Фигу, никогда в жизни не пойдет. У него просто не останется времени для полноценного восстановления и отдыха. Кроме того, можно представить, какая нагрузка ляжет на организаторов", - приводились слова Колоскова на сайте "Чемпионат.com".

32 команды выступают в финальной стадии ЧМ с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные. На первом в истории чемпионате мира - в 1930 году в Уругвае - за трофей боролись 13 национальных команд.