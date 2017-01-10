Отравившиеся хоккеисты "Кузнецких Медведей" выписаны из больницы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Игроки клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Кузнецкие Медведи", а также администратор и массажист, которые накануне были госпитализированы в одну из больниц Тюмени с подозрением на пищевое отравление, покинули медицинское учреждение.

"Все ребята чувствуют себя удовлетворительно. Самочувствие ни у кого не страдает. Сегодня все наши ребята выписываются из больницы и вечером 10 января всей командой, которая была в стационаре, выезжаем в Новокузнецк. Другая часть команды отправилась в Новокузнецк из Тюмени еще раньше, когда было принято решение о переносе матчей с "Мамонтами Югры", - цитирует пресс-служба новокузнецкого "Металлурга" врача фарм-клуба "Кузнецкие Медведи" Дмитрия Чурбакова.

"Думаю, что на восстановление потребуется минимум 2-3 дня", - добавил он.

Накануне сообщалось, что 12 хоккеистов "Кузнецких Медведей", а также администратор и массажист были госпитализированы в одно из медицинских учреждений города Тюмени с признаками пищевого отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ближайший матч в регулярном чемпионате МХЛ "Кузнецкие Медведи" проведут 19 января в Новокузнецке против "Сарматов".