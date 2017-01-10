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Футболист "Крыльев Советов" Молло перешел в "Зенит"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Крылья Советов" (Самара) и "Зенит" (Санкт-Петербург) достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло, сообщает пресс-служба петербургского ФК во вторник.

Контракт заключен на 3,5 года.

26-летний футболист является воспитанником французского "Марселя", однако, профессиональную карьеру начал в "Монако", за который дебютировал в октябре 2008 года. Затем выступал за "Кан", "Гранаду", "Нанси" и "Сент-Этьен". В августе 2015 года на правах аренды перешел в самарские "Крылья Советов", после его подписал с самарской командой полноценный контракт.

За "Крылья Советов" Й.Молло отыграл 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

С 2008 по 2010 годы полузащитник вызывался в молодежную сборную Франции, за которую провел шесть матчей.

Теги: футбол, ФК Крылья Советов, ФК Зенит
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