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Спорт Допинг в российском спорте

Антидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований

Чистым спортсменам предлагают выступать под нейтральным флагом до тех пор, пока система допинг-контроля в РФ не будет приведена в соответствие с требованиями WADA

Антидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований
Лаборатория допинг-контроля в Рио-де-Жанейро
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Национальные антидопинговые организации 19 стран (NADO) призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя турниры до тех пор, пока ее допинг-система не будет соответствовать правилам WADA (Всемирная антидопинговая организация), говорится в пресс-релизе, принятом во вторник по итогам саммита NADO в Дублине. Текст заявления приводит в своем твиттере журналист "Би-Би-Си" Дэн Роан.

"Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей (NADO - ИФ) призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA", - говорится в заявлении.

"Также руководители просит перенести из России все крупные международные соревнования и установить мораторий на проведение предстоящих турниров в стране", - сказано в документе.

При этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях - но только как нейтральные атлеты.

Совместное заявление подписали антидопинговые организации США, Канады, Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Хорватии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции и Швейцарии.

9 декабря комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала вторую часть доклада об использовании запрещенных веществ российскими спортсменами. После этого президент Владимир Путин заявил, что в России никогда не было государственной системы поддержки допинга.

Теги: Россия, WADA
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