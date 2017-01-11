Девятый этап ралли-марафона "Дакар" отменен из-за оползня

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Организаторы "Дакара"-2017 приняли решение отменить 9-й этап ралли-марафона из-за оползня.

Этап, протяженность которого должна была составить 977 км между аргентинскими городами Сальта и Чилесто, отменен из-за обширного оползня, сошедшего с гор вследствие длительной грозы. Оползень сошел в 160 км от города Сальта, нанес ущерб деревне Волкан и перекрыл дорогу к месту старта 9-го этапа. В официальных сообщениях местной администрации сообщается о двух погибших и более 1000 эвакуированных.

Часть транспортных средств была направлена по альтернативному маршруту через Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, однако тяжелые грузовые автомобили воспользоваться этой дорогой не смогли. Среда будет посвящена тому, чтобы собрать караван в Чилесито, откуда в четверг в рамках 10-го этапа гонщики отправятся в Сан-Хуан.

Всего на старт "Дакара" вышли 316 транспортных средств из 59 стран. Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай принимает гоночный караван впервые. Гонка проходит со 2 по 14 января. Запланированная протяженность ралли составляла 8800 км, из которых 3900 километров приходилось на скоростные спецучастки.

Спецучасток 8-го этапа для грузовиков был сокращен до 171 км. Выиграл этап голландец Мартин ван ден Бринк на Renault, а его соотечественник Герард де Рой на Iveco потерял несколько минут из-за замены колеса, занял 9-е место на этапе и уступил лидерство в генеральной классификации экипажу "КАМАЗ-Мастер" Дмитрия Сотникова.

Ближайшим преследователем Д.Сотникова является его коллега по команде Эдуард Николаев. От своего партнера по "КАМАЗ-Мастер" он отстает на 1 минуту 46 секунд. Де Рой - третий (отставание 2 минуты 20 секунд). Остальные экипажи проигрывают в общем зачете 29 минут и более.

Россиянин Сергей Карякин занял на этапе второе место в зачете квадроциклов (отставание 5 минут 39 секунд от победителя Игнасио Касале из Чили), но продолжает лидировать в общем зачете этого класса. Ближайшего преследователя Акселя Дютрие С.Карякин опережает на 6 минут 57 секунд.

Продолжают гонку Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова (мотоциклы), Сергей Шихотаров (автомобили), Рафиль Маганов (UTV - утилитарные квадроциклы).