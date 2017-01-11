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Глава Международной федерации самбо предложил научить Джоковича безопасно падать

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович может пройти бесплатный курс обучения технике безопасного падения в любой из национальных федераций, входящих в Международную федерацию самбо (FIAS), заявил глава организации Василий Шестаков.

Поводом для такого предложения стал недавний финальный матч на турнире в Катаре, где Джокович обыграл британца Энди Маррея. В письме Джоковичу, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", Шестаков сообщил, что является поклонником сербского спортсмена и поздравляет его с победой, однако предупреждает о возможных травмах, которые тот рискует получить после неудачных падений на теннисном корте.

"Я смотрел игру в прямом эфире и переживал за каждое ваше падение, которое у меня вызывало опасения за ваше здоровье, особенно когда вы ударились головой о корт", - написал Шестаков.

Он отметил, что любой травмоопасный вид спорта, к которым относится теннис, а также все единоборства, в том числе самбо, предполагает глубокое изучение техники падений. В самбо развитию этого навыка уделяется особое внимание: тренеры учат спортсменов падать из любого положения в любом направлении с первых тренировок. Это, в том числе, помогает самбистам побеждать на турнирах по смешанным единоборствам.

"В связи с этим я хотел бы вам предложить на безвозмездной основе пройти курс тренировок, на котором наши лучшие инструкторы научат вас технике безопасного группирования при падении. К данной технике относится самостраховка при падении на спину, на бок и на живот", - говорится в письме Шестакова.

В состав FIAS входят 90 национальных федераций. "Каждая из данных федераций с удовольствием откроет для вас свои двери. Для нас будет большой честью, если вы, господин Джокович, примите наше приглашение. Уверен, курс тренировок, который вы пройдете, пойдет вам на пользу и позволит спокойно вздохнуть поклонникам при просмотре очередной игры с вашим участием", - отметил президент FIAS.

Теги: Василий Шестаков, Новак Джокович
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