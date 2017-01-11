Вассер покинул пост главы команды "Формулы-1" Renault

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Глава команды Renault в "Формуле-1" Фредерик Вассер оставил свою должность, сообщает ВВС.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. При этом в заявлении команды подчеркивается, что сотрудничество французской компании с известным гоночным менеджером может быть продолжено в иной форме в будущем.

Ф.Вассер возглавил команду Renault чуть менее года назад, когда одноименная компания выкупила обратно гоночный коллектив, именовавшийся до этого Lotus и принадлежавший инвестфонду Genii (владелец которого Жерар Лопес несколько лет назад выкупил команду у Renault).