Коэффициент на выигрыш россиянами ЧМ по гандболу составил 101,00

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Шансы мужской сборной России выиграть чемпионат мира-2017 по гандболу оцениваются коэффициентом 101,00, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.
Это - седьмой показатель в списке претендентов на «золото» ЧМ.
Возглавляет список сборная Франции с коэффициентом 2,00, в тройке фаворитов также присутствуют Испания (7,50) и Хорватия (12,00).
Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд в 2017 году пройдет во Франции с 11 по 29 января.
Россияне на первой стадии турнира встретится со сборными Японии, Франции, Польши, Норвегии, Бразилии. Как заявил накануне глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, задача, поставленная перед сборной России, - "дойти до полуфинала и, если получится, завоевать медали".