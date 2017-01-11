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Коэффициент на выигрыш россиянами ЧМ по гандболу составил 101,00

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Шансы мужской сборной России выиграть чемпионат мира-2017 по гандболу оцениваются коэффициентом 101,00, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

СпортПеред гандболистами сборной РФ поставлена задача выйти в полуфинал ЧМЧитать подробнее

Это - седьмой показатель в списке претендентов на «золото» ЧМ.

Возглавляет список сборная Франции с коэффициентом 2,00, в тройке фаворитов также присутствуют Испания (7,50) и Хорватия (12,00).

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд в 2017 году пройдет во Франции с 11 по 29 января.

Россияне на первой стадии турнира встретится со сборными Японии, Франции, Польши, Норвегии, Бразилии. Как заявил накануне глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, задача, поставленная перед сборной России, - "дойти до полуфинала и, если получится, завоевать медали".

Теги: гандбол
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