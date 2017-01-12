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Спорт

Овечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ

Россиянин стал первым в истории своего клуба, кому покорилось это достижение

Овечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ
Хоккеист Александр Овечкин
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Хоккеист "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин преодолел отметку в 1000 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард забил две шайбы в матче против "Питтсбург Пингвинс". Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона".

Овечкин стал 84-м игроком НХЛ, кому удалось достичь отметки в тысячу очков, и первым игроком "Вашингтон Кэпиталс", которому покорилось это достижение. Сейчас в активе хоккеиста 1001 очко: 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх.

Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ набрал 2857 очков в 1487 матчах.

Теги: НХЛ, Алекесандр Овечкин
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