Карякин и Карлсен выступят на шахматном турнире в Голландии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Традиционный фестиваль Tata Steel 2017 с участием ведущих гроссмейстеров стартует в голландском Вейк-ан-Зее 13 января, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

В рамках фестиваля состоятся два турнира (Tata Steel Masters и Tata Steel Challengers), которые будут проводиться по круговой системе при 14 участниках.

В числе участников Tata Steel Masters – участники недавнего чемпионского матча: действующий обладатель звания чемпиона мира норвежец Магнус Карлсен и побежденный им претендент на титул россиянин Сергей Карякин.

Полностью состав Tata Steel Masters выглядит так: Сергей Карякин (Россия), Магнус Карлсен (Норвегия), Уэcли Со (США), Левон Аронян (Армения), Аниш Гири (Голландия), Ян Непомнящий (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Павел Эльянов (Украина), Радослав Войташек (Польша), Дмитрий Андрейкин (Россия), Вэй И (Китай), Рихард Раппорт (Венгрия), Люк Ван Вели (Нидерланды), Башкаран Адхибан (Индия).

Состав Tata Steel Challengers: Маркус Раггер (Австрия), Илья Смирин (Израиль), Джеффри Шонг (США), Гавейн Джонс (Англия), Нильс Гранделиус (Швеция), Лу Шанлэй (Китай), Йорден ван Форест (Голландия), Бенджамин Бок (Голландия), Эрвин Л`Ами (Голландия), Эрик Хансен (Канада), Арьян Тари (Норвегия), Владимир Добров (Россия), Лэй Тинцзе (Китай), Софико Гурамишвили (Грузия).

Открытие и жеребьевка состоятся в пятницу 13 января.

Наибольшее количество побед в "Мастерсе" одержали Магнус Карлсен и Вишванатан Ананд (Индия) - по пять выигранных турниров.