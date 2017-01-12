Продажа билетов на Гран-при России "Формулы-1" стартует 19 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Билеты на российский этап "Формулы-1" начнут продавать в следующий четверг, 19 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Сочи Автодрома".

"Продажа билетов на четвертый в истории России Гран-при Формулы 1, который пройдет на «Сочи Автодроме» с 27 по 30 апреля 2017 года, начнется 19 января", - сообщили в пресс-службе.

Организаторы российского этапа подготовили для зрителей новые категории билетов, скидки, акции и пакетные предложения.

Болельщики смогут приобрести билеты на два, три и четыре дня. Новой опцией станет возможность купить билет на один день - 28 апреля, когда проводятся две пятничные сессии свободных заездов, в ходе которых команды ищут правильные настройки болидов. Будут доступны детские и семейные билеты, а также билеты для малоподвижных групп населения.

В период ранних продаж, с 19 января по 20 февраля 2017 года, будет действовать 10-процентная скидка, а снижение цены на билеты в рамках популярной акции "Возвращайся на Гран-при", доступной для посетителей предыдущих российских этапов, теперь составит 15, а не 10 процентов.

В настоящее время в "Формуле-1" выступает российский гонщик Даниил Квят, имеющий контракт с командой Toro Rosso.