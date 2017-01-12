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ВАДА и МПК отказались назвать фамилии упомянутых в докладе паралимпийцев из РФ

Паралимпийский комитет России в связи с этим не рассматривает эти обвинения по существу

ВАДА и МПК отказались назвать фамилии упомянутых в докладе паралимпийцев из РФ
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) отказывается назвать имена шестерых спортсменов, упомянутых во второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР), опубликовав соответствующую переписку между МПК и ПКР.

Допинг в российском спорте

"В критериях восстановления ПКР в первую очередь речь идет не об отдельных спортсменах, чьи имена были обезличены в Отчете, так как эти случаи будут преследоваться в соответствии с антидопинговыми правилами МПК. В критериях главным образом, речь идет о людях, которые названы в Отчетах, и которые могли бы иметь контракты, иметь должность, занимать руководящие должности или иные позиции в комитетах ПКР. По этим причинам, в настоящее время нецелесообразно предоставлять ПКР информацию по отдельным спортсменам (которые не названы в Отчетах Макларена), так как расследования продолжаются", - говорится в ответе МПК от 16 декабря на запрос ПКР.

"ПКР будет уведомлен в обычном порядке, после того, как будут выдвинуты обвинения", - отмечается там же.

23 декабря Макларен в своем ответе ПКР отметил, что не уполномочен называть имена спортсменов, фигурирующих в его докладе.

"Я принял к сведению ваш запрос. Процедура, которой следует независимая комиссия, это предоставление информации ВАДА. Что и было сделано. Они распространяют информацию, как они считают нужным, по международным федерациям, которые в свою очередь будут общаться со своими членскими федерациями. Таким образом, Ваш запрос ко мне - не по адресу. Вам необходимо обратиться к вашей международной федерации, которая располагает информацией, о которой вы запрашиваете", - сказал он.

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Президент ВАДА Крейг Риди также отказался предоставить интересующие ПКР сведения в своем ответе от 6 января.

"В настоящее время ВАДА не может предоставить Паралимпийскому комитету России такой список по причине того, что вся информация относительно паралимпийских спортсменов была передана в Международный паралимпийский комитет, который является управляющим органом по всем случаям, включающим паралимпийских спортсменов, которые принимали участие в Паралимпийских играх 2014 года в Сочи или по которым МПК действует как международная федерация", - говорится в ответе.

"Кроме того, нужно также сказать, что МПК должен соблюдать статью 14.3.1 Всемирного Антидопингового Кодекса где говорится, что личность любого Спортсмена, а также соответствующая антидопинговая организация, упомянутая в статье 14.1.2 Кодекса, может быть публично обнародована только после того, как им было направлено уведомление о нарушении антидопинговых правил", - добавил он.

"Таким образом, в настоящее время у ПКР нет оснований рассматривать обвинения, выдвинутые против спортсменов-паралимпийцев по существу вопроса", - говорится в сообщении ПКР.

Теги: ВАДА, допинг, Международный паралимпийский комитет, Паралимпийский комитет России
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