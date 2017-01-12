Футболист "Краснодара" Эбуэ Куасси перешел в шотландский "Селтик"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ивуарийский полузащитник Куасси Эбуэ перешел из "Краснодара" в "Селтик", сообщает пресс-служба шотландского футбольного клуба в четверг.

"Селтик" рад сообщил, что трансфер Куасси Эбуэ из ФК "Краснодар" завершен, осталось оформить визу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Шотландская федерация одобрила трансфер и условия личного контракта, который заключен на четыре года.

19-летний футболист числился в молодежной команде "Краснодара" с лета 2014 года. В декабре 2015 года он подписал полноценный контракт с клубом, а за основной состав "Краснодара" дебютировал 21 мая в матче 30-го тура чемпионата России против пермского "Амкара". В его активе 19 официальных матчей в составе российского клуба, 1 забитый мяч и 2 результативных передачи.