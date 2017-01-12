Футболист "Краснодара" Эбуэ Куасси перешел в шотландский "Селтик"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ивуарийский полузащитник Куасси Эбуэ перешел из "Краснодара" в "Селтик", сообщает пресс-служба шотландского футбольного клуба в четверг.
"Селтик" рад сообщил, что трансфер Куасси Эбуэ из ФК "Краснодар" завершен, осталось оформить визу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Шотландская федерация одобрила трансфер и условия личного контракта, который заключен на четыре года.
19-летний футболист числился в молодежной команде "Краснодара" с лета 2014 года. В декабре 2015 года он подписал полноценный контракт с клубом, а за основной состав "Краснодара" дебютировал 21 мая в матче 30-го тура чемпионата России против пермского "Амкара". В его активе 19 официальных матчей в составе российского клуба, 1 забитый мяч и 2 результативных передачи.
💬 Green and white delight for new Bhoy, Kouassi Eboue. 🇨🇮— Celtic Football Club (@celticfc) January 12, 2017
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