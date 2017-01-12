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Федерация легкой атлетики сократит большую часть управленческого аппарата

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Всероссийская Федерация легкой атлетики (ВФЛА) из-за финансовых проблем сократит три из пяти отделов управленческого аппарата. Об этом организация сообщила в четверг.

Сокращение пройдет в рамках реформы административного аппарата, которая началась из-за проблем с финансированием. Реорганизация пройдет в течение месяца. После нее будут работать отдел спортивных программ и организационный отдел. Первый занимается проведением соревнований и взаимодействует со сборными командами России, второй - работает для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и взаимодействует с территориальными федерациями.

Между тем, ранее на сайте газеты "Советский спорт" появилось интервью бвышего главы ВФЛА Михаила Бутова и пресс-секретаря федерации Аллы Глущенко, также недавно уволенной оттуда. "Я не хотела афишировать то, что происходит, но о том, что в ВФЛА больше не будет пресс-службы, сначала сказала в интервью Маша Кучина, а потом о сокращении объявил президент ВФЛА. Вообще у нас пресс-служба состояла только из одного человека - то есть из меня", - сказала Глущенко.

Она добавила, что не знает причин увольнения. "Для меня выглядит странным сокращение пресс-службы в такой огромной федерации, тем более в такое время. Но это решение руководства. Какие-то должности президент ВФЛА оставил, видимо, на его взгляд, более важные - такие, как советник президента, например. И потом, в ВФЛА на зарплатный фонд были деньги всегда. Почему сейчас на зарплату сотрудникам нет денег, мне непонятно", - добавила бывший пресс-секретарь ВФЛА.

Вскоре после публикации интервью исчезло с сайта "Советского спорта".

Теги: ВФЛА, легкая атлетика
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