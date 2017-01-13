В Госдуме появится комиссия для анализа доклада Макларена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по спорту решил создать спецкомиссию для анализа доклада Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами, заявил глава комитета Михаил Дегтярев.

"Комитет Госдумы по спорту создает независимую комиссию по анализу доклада Макларена", - сказал он журналистам в пятницу, добавив, что экспертная группа уже создана, а доклад комиссии может быть представлен через месяц.

Дегтярев отметил, что атака на российский спорт, основанная на докладе Макларена, продолжается. "Этот доклад до конца не изучен мировой общественностью. Документ, который этот господин разместил в интернете, говорит о том, что его нужно изучить хорошенько", - сказал он.

"Даже поверхностный анализ позволяет говорить, что эта преступная группа работала в интересах, в том числе, иностранцев, делая из российских "чистых" спортсменов грязных, группа эта была международной", - сказал Дегтярев.

Кроме того, по его словам, комитет по спорту подготовил обращение к парламентам мира с просьбой поддержать недопустимость коллективной ответственности спортсменов, а также расовой, национальной, этнической дискриминации в спорте. По его мнению, последние события показали, что требуется реформа Всемирного антидопингового комитета и принятие на уровне ООН конвенций по защите спортсменов. Также он считает, что, возможно, и потребуется реформа спортивного арбитража.

Как сообщалось, независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года.