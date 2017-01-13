Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшим из россиян стал Малышко, показавший шестое время

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спринтерская гонка на 10 км, прошедшая в пятницу в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, завершилась победой француза Мартена Фуркада.

Дистанцию он преодолел за 22 минуты 34,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Вторым стал австриец Юлиан Эберхард, уступивший победителю 18 секунд, третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен, чье отставание от представителя Франции составило 39,7 секунды. Каждый из них также не промахнулся ни разу.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко (0 промахов), проигравший Фуркаду 56,2 секунды (0 промахов).

Остальные представители России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 19.Евгений Гараничев (1 промах), 23-24 (с одинаковым временем). Антон Бабиков (1) и Антон Шипулин (3), 31.Максим Цветков (1), 59.Матвей Елисеев (3).