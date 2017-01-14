Первый в истории хоккея матч прошел на российско-китайской границе на льду Амура

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Хоккейный матч между сборными командами Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян, который стал первым в истории хоккея состязанием на государственной границе, начался со счета 2:0 в пользу юношеской команды Приамурья, сообщает в субботу корреспондент агентства "Интерфакс".

Хоккейная коробка установлена между столицей Амурской области Благовещенском и китайским городом Хэйхэ прямо на российско-китайской границе - на льду пограничной реки Амур.

Делегации возглавили губернатор Амурской области Александр Козлов и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншен. Козлов вышел на лед не только как глава Приамурья, но и как капитан амурской команды.

"Я рад, что губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао откликнулся на мое предложение. Это начало нашей традиции, я надеюсь, мы будем встречаться каждый год", - сказал в приветственной речи глава Приамурья.

"Река Хэйлунцзян (Амур - ИФ) является рекой дружбы между странами, между двумя приграничными территориями. И этот матч на пограничной реке символ этой дружбы. Желаю успешного проведения хоккейного матча", - сказал глава китайской делегации.

Накануне соревнований спасатели произвели бурение лунок по периметру ледовой площадки. Минимальная толщина льда составила 68 сантиментов, этого достаточно для максимальной нагрузки до 30 тонн.

Состязание началось с матча между детскими командами двух России и Китая, который завершился со счетом 2:0 в пользу юношеской команды Приамурья. После на лед вышли взрослые команды.

Нынешняя встреча спортсменов на пограничной реке состоялась благодаря историческому снимку, на котором запечатлен матч 60-летней давности. Тогда в Благовещенске прошли соревнования между хоккеистами из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян. Спустя годы было решено повторить встречу спортсменов на границе.