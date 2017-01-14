Команда Приамурья одержала победу в хоккейном матче на границе между РФ и Китаем

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сборная взрослой хоккейной команды Амурской области со счетом 4:3 одержала победу в международном матче с командой китайской провинции Хэйлунцзян, который стал первым в истории хоккея состязанием на пограничной реке Амур, сообщает в субботу корреспондент агентства "Интерфакс".

Уже в первые минуты матча между взрослыми командами шайба оказалась в воротах КНР. При этом после были два неудачных броска амурских спортсменов в практически в пустые ворота китайской команды. Спортсмены провинции Хэйлунцзян все же смогли довольно долго удерживать амурских хоккеистов на своей половине поля.

В перерыве между таймами российские и китайские болельщики исполнили песню "Катюша", которую очень любят не только в России, но и в Китае. Обстановка на ледовой арене и на трибунах была очень дружественная.

После счета 4:0 в пользу Приамурья, жители Амурской области с подачи арбитра стали поддерживать китайских спортсменов и после первых минут скандирования китайским спортсменам удалось разбавить счет.

Гол престижа подбодрил хоккеистов из КНР. Вскоре еще две шайбы оказалась в воротах команды из Приамурья. С этой минуты борьба обострилась, однако ни одной команде до конца игры получить очки не удалось. Итог 4:3 в пользу амурских спортсменов.

Как сообщалось, первыми ледовую арену испытали самые юные участники. Состоялся матч между детскими командами двух стран с итоговым счетом счет 2:0 в пользу юношеской команды Приамурья.

Хоккейная коробка установлена между столицей Амурской области Благовещенском и китайским городом Хэйхэ прямо на российско-китайской границе - на льду пограничной реки Амур.