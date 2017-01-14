Минспорт поддержит отстраненных на основе доклада Макларена спортсменов

Как отметил глава ведомства, пока реальных обвинений в адрес российских спортсменов из "списка Макларена" не было

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министерство спорта России поможет защитить свои права спортсменам, отстраненным от соревнований на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, заявил журналистам глава ведомства Павел Колобков.

"Я считаю, что любые отстранения без предъявления реальных доказательств, всегда необоснованны. Мы будем поддерживать наши федерации в отстаивании прав наших спортсменов. Будем оказывать и оказываем всю возможную поддержку", - сказал он.

Колобков подчеркнул, что любая информация в докладах должна быть проверена и иметь доказательную базу. Так как отстранение от спорта на основании надуманных причин является катастрофой для любого спортсмена, отметил министр. "Надеюсь, все международные спортивные федерации проявят взвешенный подход", - сказал глава Минспорта.

По его словам, международные спортивные федерации, получившие информацию о российских спортсменах из второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе Маклареном, пока никому из россиян не предъявили реальных обвинений в допинговых нарушениях.

"Когда предъявляются претензии к федерациям или спортсменам, каждый случай нужно рассматривать индивидуально, - сказал Колобков. - Пока реально по отношению к спортсменам никто никаких обвинений не предъявлял".

Он отметил, что основная задача - это поддержка и защита прав спортсменов на профильных спортивных федерациях, которым министерство спорта готово оказывать всю возможную помощь.

Касаясь ситуации с российскими лыжниками, отстраненными на основании данных доклада Макларена, Колобков выразил надежду, что международная федерация примет взвешенное решение.

18 июля прошлого года глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен заявил, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. По его данным, "активное участие" было отмечено и со стороны ФСБ".

9 декабря Макларен опубликовал вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

В свою очередь Минспорт РФ заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте.