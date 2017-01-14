Глава FIL заявил об отсутствии проблем допинга в санном спорте

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Допинговые проблемы не коснулись ни Международной (FIL), ни Российской федераций санного спорта, заявил президент FIL Йозеф Фендт журналистам.

"Проблемы допинга в определенном количестве международных федераций существуют. Я рад, что в нашей федерации и в российской федерации этих проблем нет", - сказал он в субботу после встречи в Москве с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

Фендт отметил, что беседа прошла в позитивном ключе, стороны обсудили общие вопросы и актуальные проблемы спорта в целом, а также поговорили о развитии санного спорта.