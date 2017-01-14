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Карякин стал победителем ралли-рейда "Дакар" в классе квадроциклов

Есть обновление от 16:06

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha выиграл "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов.

Вторым стал чилиец Игнасио Касале (Yamaha), а третьим - аргентинец Пабло Себастьян Копетти (Yamaha).

В генеральном зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель (Peugeot), для которого эта победа стала 13-й в карьере.

Второе место досталось девятикратному чемпиону мира по ралли французу Себастьяну Лебу (Peugeot), а третье - еще одному представителю Франции - Сирилю Депре (Peugeot).

В генеральном зачете мотоциклистов не было равных британцу Сэму Сандерленду (KTM).

Россиянин Александр Иванютин (Husqvarna) занял 31-е место, а Анастасия Нифонтова (Husqvarna) - 73-е, чье участие в "Дакаре" было под вопросом до последнего дня из-за проблем с лицензией, которая была приостановлена из-за мельдония.

Теги: автоспорт, Дакар, Сергей Карякин
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