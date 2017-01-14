Тульский "Арсенал" подписал контракт с игроком сборной Грузии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Грузинский защитник Гиа Григалава продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщила пресс-служба тульского клуба. Контракт футболиста с "Арсеналом" подписан по схеме "1,5+1".

27-летний Гиа Григалава выступал в премьер-лиге за "Ростов", "Москву", "Волгу", "Крылья Советов" и "Анжи". Последним клубом центрального защитника был кипрский "Этникос", за который он провёл восемь матчей.

С 2011 года футболист привлекается в сборную Грузии, на его счету 16 встреч за национальную команду.

Ранее сообщалось, что в тульский "Арсенал" перешли экс-вратарь московского "Динамо" Владимир Габулов, бывший защитник томской "Томи" Кирилл Комбаров и экс-капитан румынской "Стяуа" Александру Бурчану . С клубом также тренируется игрок пермского "Амкара" Роберт Арзуманян.

Тульский "Арсенал" после 17 туров чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место с 12 очками. Свой первый матч после перерыва "Арсенал" проведет 4 марта с клубом "Оренбург".