Главные новости
В РоссииВ Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в АстанеВ миреТрамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"МоскваВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
Спорт

Тульский "Арсенал" подписал контракт с игроком сборной Грузии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Грузинский защитник Гиа Григалава продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщила пресс-служба тульского клуба. Контракт футболиста с "Арсеналом" подписан по схеме "1,5+1".

27-летний Гиа Григалава выступал в премьер-лиге за "Ростов", "Москву", "Волгу", "Крылья Советов" и "Анжи". Последним клубом центрального защитника был кипрский "Этникос", за который он провёл восемь матчей.

С 2011 года футболист привлекается в сборную Грузии, на его счету 16 встреч за национальную команду.

Ранее сообщалось, что в тульский "Арсенал" перешли экс-вратарь московского "Динамо" Владимир Габулов, бывший защитник томской "Томи" Кирилл Комбаров и экс-капитан румынской "Стяуа" Александру Бурчану . С клубом также тренируется игрок пермского "Амкара" Роберт Арзуманян.

Тульский "Арсенал" после 17 туров чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место с 12 очками. Свой первый матч после перерыва "Арсенал" проведет 4 марта с клубом "Оренбург".

Теги: Футбол, Россия. Грузия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в ГерманииФинка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Лучшая из россиянок Татьяна Акимова заняла 15-е местоПодробнее
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлонуФуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Лучшим из россиян стал Малышко, показавший шестое времяПодробнее
Россия стала 13-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлонуРоссия стала 13-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону
От занявшей первое место сборной Германии россиянки отстали почти на 4 минутыПодробнее
ВАДА и МПК отказались назвать фамилии упомянутых в докладе паралимпийцев из РФВАДА и МПК отказались назвать фамилии упомянутых в докладе паралимпийцев из РФ
Паралимпийский комитет России в связи с этим не рассматривает эти обвинения по существуПодробнее
Сборная России осталась на 56-м месте рейтинга ФИФАСборная России осталась на 56-м месте рейтинга ФИФА
Самый высокий взлет зафиксирован у Суринама, самое низкое падение - у Тринидада и ТобагоПодробнее
Овечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛОвечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ
Россиянин стал первым в истории своего клуба, кому покорилось это достижениеПодробнее
Россия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлонуРоссия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
На последнем отрезке гонки россиян опередила НорвегияПодробнее
Антидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнованийАнтидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований
Чистым спортсменам предлагают выступать под нейтральным флагом до тех пор, пока система допинг-контроля в РФ не будет приведена в соответствие с требованиями WADAПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в АстанеВ миреТрамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"МоскваВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400
Тульский "Арсенал" подписал контракт с игроком сборной Грузии
Попавших в аварию в Карелии туристов доставили в Петербург
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
В Киеве заявили о гибели в Донбассе украинского военнослужащего
Власти Бельгии сообщили о произошедшем 1 января авиаинциденте
В Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в Астане
10-летний портфель зарубежных заказов "Росатома" вырос в 2016 году до $133 млрд
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи