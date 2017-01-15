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Спорт Допинг в российском спорте

Более 170 биатлонистов подписали требование решительно бороться с допингом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Более 170 биатлонистов подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на ceskatelevize.cz.

В частности приводятся слова глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзы, который заявил, что, по его мнению, IBU пора предпринять серьезные шаги и как минимум временно отстранить атлетов, находящихся под подозрением. Он добавил, что у Чехии есть шанс получить еще одну медаль сочинской Олимпиады, "если информация о двух биатлонистках подтвердится".

Как отмечает СЭ, ранее IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование.

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало в числе отстраненных спортсменов Яну Романову и Ольгу Вилухину. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Обе спортсменки представляли Россию в женской эстафете, где команда взяла серебро. Если россиянок лишат этой медали, то серебро отойдет Норвегии, а ставшая четвертой Чехия получит бронзу.

Теги: биатлон, IBU
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