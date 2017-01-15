Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Германии

Россиянин Антон Шипулин в Рупольдинге стал четвертым

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования (12,5 км), прошедшей в воскресенье в немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира.

В качестве победителя прошедшего накануне спринта он стартовал первым, допустил в итоге 3 промаха, и пересек финишную черту через 33 минуты 57,5 секунды.

Второе место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен (стартовал третьим). Он не допустил ни одного неточного выстрела и проиграл французу 18,3 секунды.

На третьем месте разместился представитель Чехии Михал Крчмаж (29-й номер старта), который не промахнулся ни разу и уступил победителю 19,5 секунды.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин стартовал 24-м и, допустив 1 промах, стал в итоге четвертым, проиграв первому месту 21,3 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке 14 (6-й номер старта).Дмитрий Малышко (2 промаха), 25 (19).Евгений Гараничев (4), 39 (31).Максим Цветков (5).