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Светлана Кузнецова вышла во второй круг Australian Open

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россиянка Светлана Кузнецова со счетом 6:0, 6:1 обыграла колумбийку Мариану Дуке-Мариньо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

Во втором круге россиянка, которая дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии, сыграет с хозяйкой соревнований Джейми Фурлис.

Также в следующую стадию прошли Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова.

В мужском зачете двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей переиграл украинца Илью Марченко - 7:5, 7:6 (7:5), 6:2. Во втором круге соперником Маррея станет россиянин Андрей Рублев.

Еще один представитель РФ Андрей Кузнецов покидает турнир после поражения в первом круге от японца Кея Нисикори.

Теги: теннис, Светлана Кузнецова, Australian Open
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