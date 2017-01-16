Самедов перешел из "Локомотива" в "Спартак"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о приобретении полузащитника столичного "Локомотива" и сборной России Александра Самедова.

"ФК "Спартак-Москва" и ФК "Локомотив" заключили трансферный контракт о переходе в нашу команду полузащитника сборной России Александра Самедова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Спартака".

"Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет, приводятся слова футболиста. — Надеюсь, нет, даже уверен - в "Спартаке" у меня все получится!"

Контракт Самедова со "Спартаком" подписан в понедельник. Соглашение вступает в силу с 18 января нынешнего года.

32-летний футболист является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе клуба он завоевал Кубок России-2002/2003.

С 2005 по 2016 годы Самедов выступал за столичные клубы "Локомотив", "Москва" и "Динамо". В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 15 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, полузащитник отличился в кубковом матче с "Крыльями Советов".

За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.