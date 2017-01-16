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"Локомотив" прокомментировал переход Самедова в "Спартак"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив", комментируя переход полузащитника команды Александра Самедова в столичный "Спартак", объяснил, что при соглашении сделки учитывались интересы сборной России.

СпортСамедов перешел из "Локомотива" в "Спартак"Самедов перешел из "Локомотива" в "Спартак"Читать подробнее

"Ранее наш клуб получил предложение от московского "Спартака" о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от ФК "Спартак" руководством ФК "Локомотив" были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль", - говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте "Локомотива".

"Александр Самедов оставил заметный след в истории "Локомотива". Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!" - говорится в сообщении.

О переходе Самедова из "Локомотива" в "Спартак" было объявлено в понедельник.

32-летний футболист является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе клуба он завоевал Кубок России-2002/2003.

С 2005 по 2016 годы Самедов выступал за столичные клубы "Локомотив", "Москва" и "Динамо". В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 15 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, полузащитник отличился в кубковом матче с "Крыльями Советов".

За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.

Теги: футбол, ФК Локомотив, ФК Спартак, Александр Самедов
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