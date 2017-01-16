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"Бавария" продлила контракт с Роббеном

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мюнхенская "Бавария" и голландский полузащитник Арьен Роббен продлили контракт еще на один год, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

Таким образом, срок действия соглашения истекает 30 июня 2018 года.

Роббен выступает за "Баварию" с лета 2009 года, когда перешел из мадридского "Реала". В составе мюнхенцев он пять раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал национальный кубок и два раза - Суперкубок Германии. Вместе с мюнхенцами он побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Всего за "Баварию" он провел 152 матча в бундеслиге, в которых провел 82 гола. Также на его счету 53 игры в Лиге чемпионов (21 гол). 23 матча в Кубке Германии (14).

Теги: футбол, ФК Бавария, Арьен Роббен
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