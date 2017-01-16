ЦБ выпустил посвященные ЧМ-2018 и Кубку конфедераций-2017 монеты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Центральный банк Российской Федерации выпустил памятные монеты, приуроченные к проведению Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 в России, сообщает портал welcome2019 со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Серебряная монета номиналом три рубля выпущена тиражом в десять тысяч штук, а золотая монета номиналом 50 рублей - тиражом в пять тысяч штук. На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение Кубка Конфедераций на фоне российского фольклорного орнамента. Внизу по окружности - надпись "Кубок конфедераций FIFA 2017".

Кроме того, ЦБ выпустил инвестиционные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные первенству мира. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка мира, справа - надпись "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России".

Тираж серебряной монеты - до 300 тыс. штук, а золотой - до 100 тыс. штук.