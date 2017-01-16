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Спорт

Неймара назвали самым дорогим футболистом мира

Центр спортивных исследований, который исследовал топ-5 чемпионатов, принимал во внимание результаты игроков, возраст и действующий контракт

Неймара назвали самым дорогим футболистом мира
Бразильский футболист Неймар
Фото: Reuters

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Базирующийся в Швейцарии Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) проанализировал стоимость футболистов и пришел к выводу, что бразильский форвард "Барселоны"

По данным центра, стоимость Неймара составляет 246,8 млн евро.

На втором месте с заметным отставанием еще один лидер "Барселоны" - Лионель Месси (170,5 млн евро). На третьей строчке Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" - 155,3 млн евро.

Обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, который в 2016 году возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, оказался в этом рейтинге на седьмой строчке - его CIES оценил в 126,5 млн евро.

Все игроки, вошедшие в первую десятку, по версии Центра стоят больше 100 млн евро. В топ-100 42 футболиста представляют Английскую премьер-лигу.

CIES анализирует только топ-5 европейских чемпионатов - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Центр заявляет, что использует уникальный научный метод, который оценивает "честную" трансферную стоимость игроков, исходя сразу из нескольких показателей. В частности, учитывается сразу несколько переменных, например, сыгранные минуты, забитые голы и т.п., а также характеристики самого игрока: его возраст, позиция, имеющийся контракт и т.п. Кроме того, учитывается уровень турнира, в котором играет спортсмен, и результаты его команды, а также положение клуба, который быть заинтересован в этом игроке.

Для построения статистических моделей CIES анализирует данные о трансферах тысяч футболистов из топ-5 чемпионатов, которые меняли клубы до завершения контракта, начиная с июля 2010 года.

Специалисты центра отмечают, что построенные модели также дают возможность оценить вероятность трансфера того или иного игрока.

Теги: футбол, Неймар, Барселона, CIES
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