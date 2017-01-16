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Спорт КХЛ-2016/17

Рижское "Динамо" победило "Кунлунь" в матче КХЛ

"Амур" выиграл у "Йокерита", минское "Динамо" - у "Адмирала"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское "Динамо" в Пекине обыграло местную команду "Куньлунь Ред Стар".

Еще по ходу первого периода рижане обеспечили себе преимущество в три шайбы, однако в третьей 20-минутке позволили сопернику отыграться. При этом третий гол "Куньлунь" провел на последней минуте периода.

В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов успех сопутствовал "Динамо". В итоговом протоколе зафиксировано поражение ХК "Куньлунь" со счетом 3:4 (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1).

Ранее в этот игровой день "Амур" на своем льду в Хабаровске одержал победу над финским "Йокеритом" - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0), а "Адмирал" у себя во Владивостоке уступил минскому "Динамо" - 3:5 (1:3, 1:2, 1:0).

Теги: хоккей, КХЛ
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