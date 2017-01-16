Гонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в Mercedes

Масса, объявлявший о завершении карьеры, продлил контракт с Williams

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Финский гонщик команды "Формулы-1" Williams Валтери Боттас переходит в Mercedes, сообщается на сайте Williams.

В заявлении отмечается, что Боттас продолжит карьеру в команде Mercedes, где освободилась вакансия после объявления действующего чемпиона мира Нико Росберга о завершении карьеры.

В свою очередь бразильский гонщик Фелипе Масса, ранее объявлявший о завершении карьеры, подписал ещё на год контракт с Williams,

"Фелипе Масса возвращается в 2017 году из отставки, чтобы заменить Валтери Боттаса", - говорится в сообщении.

В немецкой команде финн станет напарником трёхкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Напарником Массы станет новичок Лэнс Стролл.